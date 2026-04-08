Син Трампа в гостях у Додіка назвав Євросоюз "безладом і катастрофою"

Дональд Трамп-молодший поїхав до боснійського сепаратиста критикувати Європу.

Син Трампа в гостях у Додіка назвав Євросоюз "безладом і катастрофою"
Дональд Трамп-молодший
Фото: EPA/UPG

Син президента Сполучених Штатів Дональд Трамп-молодший відвідав Республіку Сербську - складову частину Боснії та Герцеговини, де від влади минулоріч відсторонили прихильника політики Трампа Мілорада Додіка.

Як пише The Guardian, спадкоємець бізнес-імперії Трампа прибув до балканської країни на запрошення сина Додіка Ігора. Там він взяв участь у закритій панельній дискусії з представниками місцевого бізнесу та політичними діячами.

Під час заходу Трамп-молодший заявив, що вважає Європейський Союз "безладом". А його бізнес-партнери нібито характеризували Європу як "катастрофу, яку треба полагодити через її вплив на цінності і західну цивілізацію".

Мілорад Додік перебував під американськими санкціями за спробу порушити Дейтонську угоду - документ, який закріпив нинішні кордони Боснії та Герцеговини і визначив її складну систему управління. Проте минулого жовтня уряд Трампа без пояснення причини зняв із сепаратиста і його родини будь-які фінансові обмеження.  

