Демократи закликали до імпічменту Трампа після заяв про знищення Ірану

Обговорюється 25-та поправка до Конституції США.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Демократичні законодавці США та деякі консервативні політичні діячі закликали до усунення Трампа з посади після того, як він опублікував у соціальних мережах: «Ціла цивілізація загине сьогодні вночі і ніколи не повернеться». 

Про це пише Bloomberg.

Публікація з'явилася на тлі наближення крайнього терміну, встановленого Трампом для повторного відкриття заблокованої Ормузької протоки Іраном. 

Обговорюється, зокрема, 25-та поправка до Конституції США, яка надає можливість усунути президента за надзвичайних обставин його власною командою керівництва. Низка відомих політичних діячів закликала до застосування поправки для усунення Трампа після того, як він погрожував знищити « всю цивілізацію » в Ірані, якщо країна не погодиться на угоду про припинення вогню.

Про що йдеться в 25-тій поправці?Згідно з поправкою, президента можуть усунути, якщо віце-президент та більшість «головних посадових осіб виконавчих департаментів» – тобто кабінету міністрів – вирішать, що він або вона «не в змозі виконувати повноваження та обов’язки» посади. Якщо президент оскаржує це рішення, а віце-президент та кабінет міністрів наполягають на своєму, Конгрес може наказати про усунення президента двома третинами голосів в обох палатах. 

Раніше у 2026 році кілька законодавців-демократів виступали за використання поправки для усунення Трампа з посади через те, що вони вважали його поведінку щодо Гренландії непередбачуваною. Використання поправки проти Трампа також виникало під час його першого терміну.

