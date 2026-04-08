Лідер угорської опозиції побачив позитив у виступі Венса на мітингу Орбана

Петер Мадяр висловив готовність розглядати США як ключового партнера.

Джей Ді Венс і Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Віце-президент США Джей Ді Венс під час візиту до Будапешта взяв участь у агітаційному заході на підтримку партії "Фідес" Віктора Орбана

Як написав у Facebook головний суперник голови уряду і фаворит парламентських виборів Петер Мадяр, промова Венса містила один позитивний сигнал. Республіканець заявив, що Вашингтон "співпрацюватиме з новим прем'єр-міністром, хто б ним не став".

Мадяр поквапився запевнити, що його майбутній уряд розглядатиме США як ключового партнера в економіці та в межах НАТО. Лідер опозиції привітав те, що у Білому домі "відпускають руку Орбана" і запросив Дональда Трампа і Джей Ді Венса на заходи щодо 70-річчя революції 1956-го року. 

Згідно з опитуваннями, партія "Тиса" має шанс отримати у парламенті Угорщини конституційну більшість. Це стане завершенням 16-річного періоду правління Орбана, під час якого у країні нав'язувалася антиєвропейська і антиукраїнська ідеологія.

