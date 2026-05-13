Єрмак після звільнення з посади голови ОП пропонував Fire Point свої послуги як адвоката — Штілерман

Експосадовець позиціонував себе як великого фахівця з реєстрації інтелектуальних прав.

ексглава ОПУ Андрій Єрмак
Фото: Зоряна Стельмах

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак двічі телефонував співвласнику Fire Point пропонував себе як юриста у сфері захисту інтелектуальних прав.

Про це співвласник Fire Point Денис Штілерман розповів на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії, передає кореспондент LB.ua.

«З паном Єрмаком особисто я спілкувався два рази по телефону. Після його звільнення. Він пропонував себе як адвоката у галузі захисту інтелектуальних прав», — заявив Штілерман.

За його словами, Єрмак позиціонував себе як великого фахівця з реєстрації інтелектуальних прав і пропонував Fire Point свої послуги.

«Він каже: «Я дуже гарний фахівець з інтелектуальної власності». Я кажу: «Добре, ось вам мій юрист-консульт, давайте спілкуйтесь з ним. Доводьте, що ви гарний фахівець: якщо так — будете робити, якщо ні — вибачаюсь, не будете», — переказав розмову Штілерман.

Співвласник Fire Point додав, що друга розмова була фактично продовженням тієї ж теми — Єрмак знову зателефонував з аналогічною пропозицією. 

Чим саме завершилось спілкування ексочільника ОП з юристами компанії, Штілерман сказати не зміг.

«Спілкувались, так. Я не знаю, що вони вирішили, я запитаю у них», — зазначив бізнесмен.

