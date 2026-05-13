Суд оголосить запобіжний захід Андрію Єрмаку завтра

Вищий антикорсуд зачитає результат обрання запобіжного заходу голові Офісу президента Андрію Єрмаку завтра о 9:00. Про це повідомив кореспондент LB.

Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн грн. Сторона захисту клопотала про відмову від обрання запобіжного заходу або ж призначенні застави з дозволом пересуватися Україною.

Прокурорка САП наполягала на ризиках тиску від Єрмака, оскільки він після звільнення продовжував спілкуватися з посадовцями.

Єрмак відкинув звинувачення, а також запевнив, що не збирається виїжджати за кордон.

Деталі про сьогоднішнє багатогодинне засідання можна почитати за лінком. Перше засідання відбулося ще вчора – на ньому суд заслухав докази обвинувачення. Захист попросив час для ознайомлення з матеріалами в 16 томах.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.