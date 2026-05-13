Фото: Віталія Ткачук Андрій Єрмак і адвокат Ігор Фомін

Вищий антикорсуд нині продовжує обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку – адвокату і колишньому голові Офісу президента, підозрюваному в участі в угрупованні, що відмило понад 460 млн гривень. Вчора суд заслухав сторону обвинувачення і пішов на перерву, аби дати можливість захисту ознайомитися з 16-ма томами справи.

Андрій Єрмак прибув до суду, передає кореспондент LB. Першу частину засідання суд провів у закритому режимі.

Прокуратура клопоче про утримання під вартою із альтернативою застави в 180 млн гривень. САП вважає, що є ризики втечі Єрмака за кордон і тиску на свідків. Сам він запевнив, що з України не поїде.

У коментарі журналістам в перерві Єрмак повідомив, що для ознайомлення з матеріалами справи їм із захистом треба більше часу, ніж дали. Також він сказав, що багато хто висловив йому підтримку.

"Багато хто підтримав, але я не хотів би це використовувати. Важливо, щоб правосуддя було незалежним, без впливу. Хочу показати на собі, що я цим не користуюся", – сказав він.

Єрмак додав, що в нього багато недоліків, але відсутність розуму до них він не зараховує. Коментувати те, чи є це політичною справою, експосадовець відмовився.

"Багато людей з різних країн і нашої країни поважають мене", – сказав він.

Хід судового засідання

Станом на 13:58 засідання відновили після тривоги. Прокурорка зачитує уривки розмов і протоколи в справі, а також матеріал УП про зустрічі Єрмака з чинними посадовцями після звільнення.

Також залучили протокол допиту експертки про тиск на неї.

Єрмак, за інформацією прокурорів, дізнавався інформацію про близьких осіб, зокрема родичів директора НАБУ Семена Кривоноса. Інформація була і про дитину.

Прокурорка зазначила, що є ризики тиску на правоохоронні органи.

"Цей протокол свідчить і про ризики переховування Єрмака за кордоном", – сказала вона.

Ексрозвідник Роман Червінський висловив бажання надати свідчення про можливі спроможності Єрмака тиснути. Прокурорка заявила клопотання про допит цього свідка.

Адвокат Єрмака Фомін висловився проти допиту цього свідка, бо він не має стосунку до цього провадження. Прокурорка попросила дослідити клопотання Червінського про готовність дати свідчення. Суддя залишив без розгляду клопотання про допит Червінського, але дослідить його.

Прокурорка додала, що Єрмак "домовився ще в 2020 році з іншими підозрюваними Міндічем і Чернишовим побудувати будинки в котеджному містечку «Династія»". Фінансування будинків проводили коштами, що були отримані злочинним шляхом, впевнене слідство.

Це:

прогонка великих сум коштів через осіб, що формально пов'язані з ЖБК "Сонячний берег", яке проводило будівництво. Ці люди майже весь дохід вносили на рахунки кооперативу. Накручували доходи через придбання цінних паперів

надання коштів з офісу злочинної організації підозрюваного Тимура Міндіча, задокументовано отримання як мінімум $500 000 доларів Чернишовим

на 1,7 млн доларів США – фінансування Міндічем, частково кошти походили з офісу злочинної організації Міндіча і Цукерман.

Щонайменше 72% можуть бути доходом злочинної організації.

"Досліджувалося переслане повідомлення батька Андрія Борисовича – Єрмака Бориса Михайловича, в якому він зазначав, що R2 (кодова назва котеджу. – Ред.) самостійно платить за будівництво. Тобто оці гроші, отримані на офісі злочинної організації, майже 2 млн доларів США, виділялися для Єрмака Андрія Борисовича", – сказала прокурорка.

О 14:34 почав виступ адвокат Єрмака. Він вважає, що запобіжний захід у вигляді утримання під вартою є надмірним. Фомін вважає, що нема доказів незаконності коштів.

"З повідомлення про підозру чітко слідує, що Андрій Єрмак навіть не підозрюється в будь-який предикатних злочинах, а саме в отриманні неправомірної вигоди, заволодінню майном ні особисто, ні у будь-якій групі", – сказав він.

Фомін переконує, що його підзахисний не має стосунку до злочинів, вчинених іншими підозрюваними.

Він поскаржився на брак часу для ознайомлення з 16-ма томами справи і сказав, що йому довелося використати ChatGPT, аби встигнути переглянути інформацію.

Фомін переплутав посади підзахисного і сказав, що той був народним депутатом.

Коментуючи заставу, про яку просить прокуратура – це 180 млн грн, Фомін сказав, що така сума "навіть у джип не влізе".

Також Фомін сказав, що "адвокати і командири військових частин надсилають листи подяки" Андрію Єрмаку, і що таких листів багато. Він зачитав характеристику Єрмака, надану Національною асоціацією адвокатів, де він очолює комітет з питань захисту постраждалих від російської агресії.

О 16:05 суддя оголосив перерву. О 16:25 суддя повернувся, адвокат Фомін продовжив зачитувати листи на підтримку Андрія Єрмака, зокрема від військових. Єрмаку дякували, серед іншого, за сприяння евакуації.

"Ще одна військова частина дуже вдячна і надає довідку-характеристику стосовно реалізації проєкту Адвокат+", – зачитав Фомін.

Він попросив відмовити стороні обвинувачення в призначенні запобіжного заходу. Або принаймні не тримати Єрмака під вартою.

"Прошу визначити відмовити в частині утримання під вартою", – сказав Фомін.

Він попросив запобіжний захід у вигляді застави і не обмежувати пересування Україною, щоб не впливало на адвокатську діяльність.

"Суму застави прошу визначити в межах, які передбачені законом, а не в межах, які є виключними", – сказав він.

О 16:52 слово взяв сам Єрмак.

"Я заперечую будь-які звинувачення в цій справі. Моє майно обмежується тільки тим, що викладено в моїй декларації", – сказав ексглава ОП.

Він зауважив, що з 5 ранку 24 лютого 2022 і два з половиною роки "цілодобово" за винятком відряджень перебував з президентом та іншими представниками офісу.

"Тому практично не мав можливості десь бувати, щось ще робити", – сказав він.

Єрмак заявив, що нікому не надавав доручень представляти його в якихось справах, "нічого не купував, не орендував".

Суддя повідомив, що одна людина клопотала про взяття Єрмака на поруки, але до суду не прийшла, тому заяву не розглядатиме.

Сторона обвинувачення зазначила, що інформація про спілкування Єрмака з посадовцями вже після звільнення свідчить про ризик впливу.

О 17:08 суддя оголосив нову перерву для вивчення доказів сторони обвинувачення. О 17:29 засідання відновили. Прокурорка передала судді листування з Веронікою, з якою Єрмак обговорював призначення людей на державну службу. Ця Вероніка позиціонує себе як астрологиню.

О 17:38 суд пішов до нарадчої кімнати. Рішення оголосять 14 травня о 9.

Що інкримінують Андрію Єрмаку?

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.

Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".

Чернишов, за інформацією слідства, сформував з підконтрольних осіб команду тих, хто будував "Династію". При цьому будівництво запланували аж на 8 га – на вдвічі більшій території. В червні 2020 Чернишов залучив до будівництва "Династії" фігуранта на прізвисько Карлсон – Тимура Міндіча. Орієнтовно тоді ж до проєкту залучили учасника на прізвисько R2 – ймовірно, Андрія Єрмака.

У червні 2021 року розпочали будівництво і почали легалізацію коштів, частина з яких була отримана за рахунок злочинної схеми в “Енергоатомі”.

В 2024 учасники проєкту почали шукати способи узаконити кошти, витрачені на "Династію".

В липні 2025 для уникнення викриття схеми відмивання коштів і через вручення Чернишову підозри Міндіч вирішив законсервувати будівництво.

Наступного дня після Єрмака підозри по цій справі отримали ще шестеро людей, зокрема Олексій Чернишов.