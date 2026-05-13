В Офісі президента заявили, що "езотерикою, нумерологією і феншуєм" не займаються

В Офісі президента заявили, що езотерикою, нумерологією і феншуєм вони не займаються. Про це радник президента Дмитро Литвин відповів на численні запитання журналістів про те, чи знав глава держави про консультації тодішнього голови ОП Андрія Єрмака з жінкою, що позиціонувала себе як астрологиня.

З матеріалів слідства стало відомо, що Єрмак писав їй стосовно призначень людей на посади в державній владі. А також – стосовно журналістів, які розслідували його діяльність.

“Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив”, – сказав він.

Також Литвин додав, що після звільнення Єрмак не впливає на рішення.

Контекст

Учора й сьогодні ВАКС проводив засідання з обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака. З матеріалів слідства стало відомо, що Єрмак спілкувався з жінкою на ім'я Вероніка, з якою обговорював, зокрема, кандидатів на найвищу державну службу.

В цієї жінки вилучили телефон, який був призначений винятково для спілкування з головою Офісу президента.