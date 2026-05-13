Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

В Офісі президента заявили, що "езотерикою, нумерологією і феншуєм" не займаються

Радник президента відповів журналістам, чи знав Зеленський про консультації Єрмака. 

В Офісі президента заявили, що "езотерикою, нумерологією і феншуєм" не займаються
Дмитро Литвин
Фото: скріншот

В Офісі президента заявили, що езотерикою, нумерологією і феншуєм вони не займаються. Про це радник президента Дмитро Литвин відповів на численні запитання журналістів про те, чи знав глава держави про консультації тодішнього голови ОП Андрія Єрмака з жінкою, що позиціонувала себе як астрологиня.

З матеріалів слідства стало відомо, що Єрмак писав їй стосовно призначень людей на посади в державній владі. А також – стосовно журналістів, які розслідували його діяльність.

“Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив”, – сказав він.

Також Литвин додав, що після звільнення Єрмак не впливає на рішення. 

Контекст

Учора й сьогодні ВАКС проводив засідання з обрання запобіжного заходу для Андрія Єрмака. З матеріалів слідства стало відомо, що Єрмак спілкувався з жінкою на ім'я Вероніка, з якою обговорював, зокрема, кандидатів на найвищу державну службу. 

В цієї жінки вилучили телефон, який був призначений винятково для спілкування з головою Офісу президента. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies