Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаПолітика

"З гадалками точно не спілкувався": Єрмак прокоментував зв’язки з "Веронікою Феншуй"

Єрмак наголосив, що ніколи не спілкувався з гадалками, а всі його контакти та рішення на посаді стосувалися виключно державних інтересів.

"З гадалками точно не спілкувався": Єрмак прокоментував зв’язки з "Веронікою Феншуй"
Фото: Зоряна Стельмах

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак під час судового засідання прокоментував інформацію про спілкування з консультанткою з астрології на ім’я "Вероніка Феншуй", з якою, за даними слідства, він обговорював кандидатів на високі державні посади.

Під час спілкування з журналістами Єрмак заявив, що не має стосунку до подібних практик, пише LB.ua.

"Є факт, коли зафіксована якась розмова, якісь дії і так далі. Дуже багато разів під час моєї роботи в Офісі люди казали: “Ми від Єрмака”, “він погодив”. Я завжди всім говорив: якщо я комусь телефонував чи щось казав – то звертався напряму і лише з питань державних інтересів", – сказав він.

За словами ексглави ОП, якщо хтось представлявся від його імені, він радив одразу звертатися до правоохоронців.

На запитання журналістів щодо Вероніки Анікієвич, яку називають консультанткою з астрології, він відповів, що знає "декілька Веронік", але не пам’ятає прізвищ.

"З гадалками я точно не спілкувався. Так само, як у мене ніколи не було “ляльок Вуду”, чи що там писали", – заявив він.

Ексчиновник також наголосив, що його особисті знайомства не стосувалися виконання обов’язків на посаді голови Офісу президента.

  • НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
  • Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го. 
  • Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies