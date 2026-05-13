Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак під час судового засідання прокоментував інформацію про спілкування з консультанткою з астрології на ім’я "Вероніка Феншуй", з якою, за даними слідства, він обговорював кандидатів на високі державні посади.
Під час спілкування з журналістами Єрмак заявив, що не має стосунку до подібних практик, пише LB.ua.
"Є факт, коли зафіксована якась розмова, якісь дії і так далі. Дуже багато разів під час моєї роботи в Офісі люди казали: “Ми від Єрмака”, “він погодив”. Я завжди всім говорив: якщо я комусь телефонував чи щось казав – то звертався напряму і лише з питань державних інтересів", – сказав він.
За словами ексглави ОП, якщо хтось представлявся від його імені, він радив одразу звертатися до правоохоронців.
На запитання журналістів щодо Вероніки Анікієвич, яку називають консультанткою з астрології, він відповів, що знає "декілька Веронік", але не пам’ятає прізвищ.
"З гадалками я точно не спілкувався. Так само, як у мене ніколи не було “ляльок Вуду”, чи що там писали", – заявив він.
Ексчиновник також наголосив, що його особисті знайомства не стосувалися виконання обов’язків на посаді голови Офісу президента.
- Вищий антикорсуд зачитає результат обрання запобіжного заходу голові Офісу президента Андрію Єрмаку завтра о 9:00.
- НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
- Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.
- Слідчі з’ясували, що ТОВ “Блум-девеломпент”, часткою в якому володів Олексій Чернишов, придбало 4 гектари землі в Козині. Після того, як Чернишов став головою Київської ОДА, він передав частку в товаристві дружині. У 2020 він очолив Мінгромад, і в травні цього року, за інформацією слідства, зародилася ідея будівництва "Династія".