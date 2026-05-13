Єрмак наголосив, що ніколи не спілкувався з гадалками, а всі його контакти та рішення на посаді стосувалися виключно державних інтересів.

Ексглава Офісу президента Андрій Єрмак під час судового засідання прокоментував інформацію про спілкування з консультанткою з астрології на ім’я "Вероніка Феншуй", з якою, за даними слідства, він обговорював кандидатів на високі державні посади.

Під час спілкування з журналістами Єрмак заявив, що не має стосунку до подібних практик, пише LB.ua.

"Є факт, коли зафіксована якась розмова, якісь дії і так далі. Дуже багато разів під час моєї роботи в Офісі люди казали: “Ми від Єрмака”, “він погодив”. Я завжди всім говорив: якщо я комусь телефонував чи щось казав – то звертався напряму і лише з питань державних інтересів", – сказав він.

За словами ексглави ОП, якщо хтось представлявся від його імені, він радив одразу звертатися до правоохоронців.

На запитання журналістів щодо Вероніки Анікієвич, яку називають консультанткою з астрології, він відповів, що знає "декілька Веронік", але не пам’ятає прізвищ.

"З гадалками я точно не спілкувався. Так само, як у мене ніколи не було “ляльок Вуду”, чи що там писали", – заявив він.

Ексчиновник також наголосив, що його особисті знайомства не стосувалися виконання обов’язків на посаді голови Офісу президента.

Вищий антикорсуд зачитає результат обрання запобіжного заходу голові Офісу президента Андрію Єрмаку завтра о 9:00.

НАБУ 11 травня повідомило про оголошення підозри ексголові Офісу президента за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Справа стосується побудови котеджного містечка “Династія” у Козині, першу інформацію про яке журналісти Bihus.info опублікували ще в липні 2025-го.