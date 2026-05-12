Свириденко розповіла про програми підтримки для ВПО, що діють в Україні

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла про програми підтримки для внутрішньо переміщених українців, які наразі діють в Україні.
Щомісячна допомога на проживання
Щомісяця близько 1 млн ВПО отримують цю допомогу. Уряд розширив перелік категорій отримувачів, тепер незалежно від доходу родини, діти ВПО отримають допомогу на проживання. Термін подачі заявок продовжено до 1 червня 2026 року.
Послуга медсестринського догляду для людей старшого віку
З транзитного центру після евакуації люди старшого віку серед ВПО можуть одразу поїхати до медичного закладу для відновлення. Впродовж 60-ти днів вони можуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, психологічну підтримку, та супровід соціального працівника, який підбирає варіанти подальшого проживання.
Житло для ВПО
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік. В Уряді додатково виділили 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки. Як повідомила Свириденко, вже понад 2500 заявок у роботі.
Також Уряд спрямував 1 млрд субвенції для розширення та переоблаштування місць тимчасового проживання з врахуванням безбар’єрності.
- Майже 20 тисяч родин зможуть отримати компенсацію на ремонт пошкодженого обстрілами житла. Для цього уряд додатково профінансує програму єВідновлення.