За словами глави уряду, в цьому році задача вийти на удосконалення діючого закону.

Над удосконаленням процедур відбору, атестації та перекваліфікації в Бюро економічної безпеки (БЕБ) працюють паралельно з функціональним аналізом, який проводить Європейська комісія.

Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко з трибуни ВРУ під час Години запитань до уряду.

«Європейська комісія зараз проводить функціональний аналіз цього органу. В цьому році у нас задача вийти на удосконалення діючого закону по вдосконаленню процедури відбору, по атестації, перекваліфікації і всім іншим вимогам», — пояснила очільниця уряду.

За словами Свириденко, процеси відбуваються паралельно. Законопроєкт винесуть до сесійної зали, щойно він буде готовий.

«Як тільки буде готовий законопроект, готові будемо виносити його в зал», — сказала вона.