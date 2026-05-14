Для нових і "сплячих" ФОПів банки запровадять ліміти на перекази

Національна асоціація банків України та Асоціація українських банків підписали оновлену редакцію Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Згідно з документом, обмеження на проведення операцій за рахунками фізичних осіб-підприємців (ФОПів) за відсутності документального підтвердження доходів запроваджуються з 1 вересня 2026 року.

Для новостворених підприємців (до шести місяців) або тих, які відновлюють діяльність після тривалої перерви, встановлено окремі строки та суми.

Через три місяці з дати підписання змін до меморандуму для ФОПів 1 групи оподаткування встановляється ліміт до 600 тисяч гривень на місяць; для ФОПів 2 та 3 груп – до 3 млн гривень на місяць.

Через шість місяців з дати підписання змін до Меморандуму для ФОПів 1 групи ліміт знижується до 400 тисяч гривень на місяць, для ФОПів 2 та 3 групи – до 1 млн гривень на місяць.

"Водночас банки підкреслюють: Меморандум не запроваджує нових законодавчих обмежень і не посилює чинні вимоги фінансового моніторингу. Його завдання - уніфікувати ринкові практики та зробити їх більш зрозумілими, прогнозованими та ефективними для всіх учасників ринку у сфері платіжних послуг, попередження шахрайства та недопущення використання фінансово-банківської системи у незаконних цілях", - зазначається в повідомленні.

Якщо встановлений ліміт не відповідає потребам бізнесу, ФОП має право звернутися до банку із запитом на його підвищення, надавши документи, що підтверджують реальні фінансові можливості та необхідність здійснення більших витрат.

Нагадаємо, що станом на квітень українці зареєстрували вже більше мільйона ФОПів через "Дію".