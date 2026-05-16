За програмою єОселя вже понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло

Програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – вони становлять 47% учасників.

Завдяки єОселі вже понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло. Від початку дії програми видали кредитів на 45 млрд грн.

Про це у телеграмі розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

Вона також нагадала, що для працівників ДСНС, військових, поліцейських, вчителів, лікарів та науковців за програмою діє пільгова ставка – 3% річних.

Загалом програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – вони становлять 47% учасників.єОселя також працює для ВПО та мешканців прифронтових територій. 

Згідно із цією програмою, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку, 70% щомісячних платежів за кредитом впродовж першого року, а також покриває витрати на оформлення документів – до 40 тис. грн.

