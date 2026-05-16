За програмою єОселя вже понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло

Завдяки єОселі вже понад 25 тисяч українських сімей придбали власне житло. Від початку дії програми видали кредитів на 45 млрд грн.

Про це у телеграмі розповіла прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона також нагадала, що для працівників ДСНС, військових, поліцейських, вчителів, лікарів та науковців за програмою діє пільгова ставка – 3% річних.

Загалом програма найбільш популярна серед військових та правоохоронців – вони становлять 47% учасників.єОселя також працює для ВПО та мешканців прифронтових територій.

Згідно із цією програмою, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку, 70% щомісячних платежів за кредитом впродовж першого року, а також покриває витрати на оформлення документів – до 40 тис. грн.