З початку року Україна отримала 3209 одиниць енергетичного обладнання для посилення стійкості енергосистеми. Ще понад 2000 одиниць енергетичного обладнання Україна очікує від партнерів.

Про це повідомляє Міненергетики.

Йдеться про генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли, які використовуються для забезпечення стабільного енергопостачання в умовах воєнних загроз та руйнування інфраструктури.

"Очікуємо на надходження ще понад 1465 генераторів, 419 трансформаторів і 153 одиниці іншого обладнання, зокрема котлів, БМК і КГУ", – зазначили у відомстві.

У Міненерго також повідомили, що з початку року до регіонів України було направлено 360 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 2900 тонн. До них входили 2357 генераторів, 55 трансформаторів та 160 одиниць іншого енергетичного обладнання, зокрема блочно-модульні котельні та когенераційні установки.

У міністерстві наголошують, що така допомога дозволяє оперативно відновлювати енергопостачання та підвищувати стійкість критичної інфраструктури в регіонах.