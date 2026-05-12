ООН: десятки мільйонів людей під загрозою голоду в разі продовження блокування Ормузької протоки

За даними організації, масштабна гуманітарна криза може настати вже через кілька тижнів.

Десятки мільйонів людей можуть зіткнутися з голодом та гуманітарною кризою, якщо перевезення добрив не будуть знову дозволені через Ормузьку протоку.

Про це пише France 24, посилаючись на заяву Хорхе Морейра да Сілва, виконавчого директора Управління ООН з обслуговування проектів.

«У нас є кілька тижнів, щоб запобігти тому, що, ймовірно, стане масштабною гуманітарною кризою. Ми можемо стати свідками кризи, яка призведе до голоду та голодної смерті ще 45 мільйонів людей», – заявив Морейра да Сілва.

Генеральний секретар ООН створив цільову групу в березні для керівництва механізмом, що дозволить пропуск добрив та пов'язаної з ними сировини, такої як аміак, сірка та сечовина, через протоку.

Він намагався переконати сторони пропустити хоча б кілька кораблів. За його словами, дедалі більше країн висловлюють підтримку цьому плану, але Сполучені Штати та Іран, а також країни Перської затоки, які є ключовими виробниками добрив, ще не повністю його підтримали.

За даними ООН, країни Африки та Азії, ймовірно, постраждають від продовольчої кризи особливо сильно.

За словами Морейри да Сілви, відбулося «значне зростання» витрат на добрива, що, на думку експертів, ймовірно, призведе до падіння продуктивності сільського господарства та різкого зростання цін на продукти харчування.

Морейра да Сілва заявив, що перевезення в середньому лише п'яти суден на день з добривами та супутньою сировиною через протоку запобіжить кризі для фермерів. За його словами, бракує «політичної волі».