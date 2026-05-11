Зеленський: Україна розширює домовленості щодо виробництва дронів і ППО

Україна розширює міжнародні домовленості щодо спільного виробництва безпілотників і засобів протиповітряної оборони. Також США, попри війну в Ірані, продовжують участь у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни РФ проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російська агресія суттєво вплинула на характер сучасної війни, зокрема прискорила розвиток дронових технологій і зробила війну більш технологічною та масштабною.

"Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози – більш небезпечними, особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють: уже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, щоб були в нас із ними Drone Deals", — зазначив Зеленський.

З частиною країн уже досягнуто політичних домовленостей, які згодом мають перейти у формат контрактів між виробниками, а з іншими — такі угоди готуються до підписання.

Окремо Володимир Зеленський повідомив про початок підготовки подібної угоди з Канадою, назвавши це важливим розширенням безпекового партнерства.

"Розпочали підготовку такої угоди Drone Deal також із Канадою, і це дуже вагоме розширення безпекової співпраці. Як на американському напрямку, так і у Європі ми стараємося зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО", – наголошує Президент.

Також глава держави відзначив присутність США у дипломатичних зусиллях щодо припинення російської агресії в Україні: "Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільше уваги Америки та Президента Сполучених Штатів. Але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну у Європі. І саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни – на жорсткий розвиток самої технології війни".