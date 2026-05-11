Нижня палата парламенту Філіппін підтримала імпічмент проти віцепрезидентки Дутерте

Нижня палата парламенту Філіппін проголосувала за просування процедури імпічменту проти віцепрезидентки Сари Дутерте – дочки колишнього президента Родріго Дутерте, повідомляє DW.

Згідно з Конституцією азійської острівної країни, справа тепер переходить до Сенату.

Обвинувальний вирок усуне Дутерте з посади та заборонить їй обіймати виборні посади довічно, що стане перешкодою для її планів балотуватися на пост президента у 2028 році.

Її обвинувачують у незаконному привласненні державних коштів, володінні активами незрозумілого походження та підкупі державних службовців. Підстави для імпічменту також охоплюють ймовірну погрозу смертю на адресу колишнього союзника – президента Фердинанда Маркоса.

Законодавці схвалили направлення доказів до Сенату з перевагою 255 проти 26, 9 осіб утрималися.

“Це вже не просто політика. Це питання совісті, обов'язку та майбутнього нашої нації. Йдеться не про 2028 рік, не про політичні альянси, а про те, чи ми досі віримо, що ніхто не стоїть вище закону”, – заявив конгресмен Бенвенідо Абанте одразу після голосування.

Видання додає, що справа про імпічмент виникла після нічного брифінгу, на якому Сара Дутерте заявила, що найняла кілера, щоб той убив Фердинанда Маркоса, якщо він першим вб'є її. Вона також попередила, що її погроза не була жартом.

Згодом вона заявила, що її слова неправильно витлумачили, оскільки вони були зумовлені занепокоєнням за власну безпеку. Водночас сторона захисту наголосила, що тепер тягар доведення вини лежить на обвинуваченні.