Федоров і Пісторіус домовились про запуск програми Brave Germany

На сьогодні допомога від Німеччини складає близько третини від усієї допомоги нашій країні.

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

"Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу – ППО", - зазначив Федоров за підсумками підписання документівю

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", - відзначив Федоров, додавши, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.

"Взимку за особистою ініціативою пана Бориса (Бориса Пісторіуса, – ред.) на UDCG (Ukraine Defense Contact Group – ред.), у форматі Рамштайн, він ініціював підтримку додаткового пакету PAC-3 для нашої країни, для того, щоб в січні-лютому-березні місяці, коли Росія атакувала нашу критичну інфраструктуру, отримати ракети зі стоків європейських країн. І це була безпрецедентна ініціатива", - наголосив Федоров.

Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких - фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.

Федоров запевнив, що обидві сторони продовжують рухатись за планом, який був затверджений на останньому засіданні Рамштайну.

Як відомо, сьогодні Пісторіус прибув із неанонсованим візитом до Києва.