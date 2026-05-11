Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСвіт
Спецтема
Defense Tech

Федоров і Пісторіус домовились про запуск програми Brave Germany

На сьогодні допомога від Німеччини складає близько третини від усієї допомоги нашій країні.

Федоров і Пісторіус домовились про запуск програми Brave Germany
Борис Пісторіус та Михайло Федоров (архівне фото)
Фото: Телеграм / Михайло Федоров

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Німеччина - країна номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні. Вона складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу – ППО", - зазначив Федоров за підсумками підписання документівю 

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина.

Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", - відзначив Федоров, додавши, що завдяки фінансуванню додаткових ракет, Україна змогла пережити зиму та захистити критичну інфраструктуру.

"Взимку за особистою ініціативою пана Бориса (Бориса Пісторіуса, – ред.) на UDCG (Ukraine Defense Contact Group – ред.), у форматі Рамштайн, він ініціював підтримку додаткового пакету PAC-3 для нашої країни, для того, щоб в січні-лютому-березні місяці, коли Росія атакувала нашу критичну інфраструктуру, отримати ракети зі стоків європейських країн. І це була безпрецедентна ініціатива", - наголосив Федоров.

Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких - фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.

Федоров запевнив, що обидві сторони продовжують рухатись за планом, який був затверджений на останньому засіданні Рамштайну.

Як відомо, сьогодні Пісторіус прибув із неанонсованим візитом до Києва

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies