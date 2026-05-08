Конституційний суд ПАР зобов’язав парламент країни переглянути процедуру імпічменту президента Сиріла Рамафоси, повідомляє DW.

Рішення пов'язане з обвинуваченнями у викраденні 580 тисяч доларів готівкою, які були заховані в дивані на приватній фермі Рамафоси “Phala Phala” у 2020 році.

Суд не виніс рішення щодо суті обвинувачень. Натомість він розглянув, чи діяли законодавці законно, відхиливши рекомендацію незалежної комісії щодо початку розслідування про можливе порушення закону президентом під час інциденту з крадіжкою.

Правовий позов подали дві опозиційні партії – “Борці за економічну свободу” (EFF) та “Рух африканської трансформації” (ATM), які стверджують, що рішення парламенту відхилити висновки комісії було нераціональним та неконституційним.

Це рішення – серйозний удар для президента, якого неодноразово обвинувачували у намаганні приховати крадіжку, щоб уникнути перевірок щодо походження великої суми іноземної валюти на його території.

Про інцидент стало відомо в червні 2022 року, коли колишній бос південноафриканської розвідки Артур Фрейзер звинуватив президента в утаємниченні злочину на його фермі в провінції Лімпопо.

Рамафоса завжди відкидав звинувачення у цій справі, його офіційно не обвинуватили у жодному злочині. Він заявив, що гроші були платою за буйволів, які купив суданський бізнесмен.

Раніше президента також виправдали за результатами окремих розслідувань Резервного банку та незалежного наглядового органу – Громадського захисника.

У 2022 році парламент доручив комісії під керівництвом колишнього голови Конституційного суду ПАР Санділе Нгкобо розслідувати цю справу. Комісія вирішила, що президент має відповісти на звинувачення, і рекомендувала законодавцям розпочати процедуру імпічменту. Африканський національний конгрес (АНК) Рамафоси використав свою тодішню більшість у парламенті, щоб скасувати рекомендації комісії. Саме тоді EFF та ATM подали справу до суду.