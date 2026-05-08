«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСвіт

Вищий суд ПАР зобов’язав парламент переглянути справу про імпічмент президента Рамафоси

Рішення пов'язане з обвинуваченнями у викраденні 580 тисяч доларів готівкою, які були заховані в дивані на приватній фермі Рамафоси.

Вищий суд ПАР зобов’язав парламент переглянути справу про імпічмент президента Рамафоси
Фото: EPA/UPG

Конституційний суд ПАР зобов’язав парламент країни переглянути процедуру імпічменту президента Сиріла Рамафоси, повідомляє DW.

Рішення пов'язане з обвинуваченнями у викраденні 580 тисяч доларів готівкою, які були заховані в дивані на приватній фермі Рамафоси “Phala Phala” у 2020 році.

Суд не виніс рішення щодо суті обвинувачень. Натомість він розглянув, чи діяли законодавці законно, відхиливши рекомендацію незалежної комісії щодо початку розслідування про можливе порушення закону президентом під час інциденту з крадіжкою.

Правовий позов подали дві опозиційні партії – “Борці за економічну свободу” (EFF) та “Рух африканської трансформації” (ATM), які стверджують, що рішення парламенту відхилити висновки комісії було нераціональним та неконституційним.

Це рішення – серйозний удар для президента, якого неодноразово обвинувачували у намаганні приховати крадіжку, щоб уникнути перевірок щодо походження великої суми іноземної валюти на його території.

Про інцидент стало відомо в червні 2022 року, коли колишній бос південноафриканської розвідки Артур Фрейзер звинуватив президента в утаємниченні злочину на його фермі в провінції Лімпопо.

Рамафоса завжди відкидав звинувачення у цій справі, його офіційно не обвинуватили у жодному злочині. Він заявив, що гроші були платою за буйволів, які купив суданський бізнесмен.

Раніше президента також виправдали за результатами окремих розслідувань Резервного банку та незалежного наглядового органу – Громадського захисника.

У 2022 році парламент доручив комісії під керівництвом колишнього голови Конституційного суду ПАР Санділе Нгкобо розслідувати цю справу. Комісія вирішила, що президент має відповісти на звинувачення, і рекомендувала законодавцям розпочати процедуру імпічменту. Африканський національний конгрес (АНК) Рамафоси використав свою тодішню більшість у парламенті, щоб скасувати рекомендації комісії. Саме тоді EFF та ATM подали справу до суду.

  • Тепер парламент мусить або повторно винести звіт на голосування, або розпочати розслідування в межах процедури імпічменту.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies