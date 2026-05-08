Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Австрії унаслідок стрілянини загинули три людини

Місцеве видання з посиланням на джерела серед правоохоронців написало, що літній чоловік застрелив двох жінок, а потім себе біля гастрономічного закладу. 

Фото: dpa/picture alliance

У місті Лінці на півночі Австрії внаслідок стрілянини загинули троє людей, повідомляє DW.

Національний громадський мовник ORF повідомив про велику кількість правоохоронців в районі Клаузенбахштрассе на півночі міста.

“На місці події знайдено тіла одного чоловіка та двох жінок”, – повідомила речниця поліції землі Верхня Австрія Ульріке Гандльбауер. 

Наразі поліція не може надати детальніших коментарів щодо обставин, мотивів чи осіб загиблих.

Таблоїдне видання Kronen Zeitung написало з посиланням на джерела серед правоохоронців, що літній чоловік застрелив двох жінок, а потім себе біля гастрономічного закладу. 

Злочини із застосуванням вогнепальної зброї в Австрії трапляються відносно рідко: щорічно від вогнепальних поранень гине приблизно 0,2 особи на 100 000 населення. Це у понад 25 разів менше, ніж у США., хоча цей показник і не є найнижчим у Європі.

