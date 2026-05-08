Таїланд і Камбоджа зобов’язалися цього тижня відновити розірвані зв'язки, попри нове загострення через скасовану морську угоду. Цей конфлікт загрожує підірвати крихкий мир, встановлений після тогорічних смертельних прикордонних зіткнень.

Про це пише Bloomberg.

Сусіди впроваджуватимуть “практичні заходи зі зміцнення довіри”, починаючи з нагальних питань, щодо яких є спільне бачення, заявив прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул після зустрічі з камбоджійським колегою Хун Манетом на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах.

Перший крок передбачає підвищення рівня їхніх нині нечисленних представництв у посольствах до повірених у справах. Дві країни також мають плани відновити співпрацю правоохоронців та боротьбу з транснаціональною злочинністю, зокрема поширенням онлайн-центрів шахрайства.

Переговори відбулися через кілька днів після того, як Таїланд скасував меморандум про взаєморозуміння щодо спірних морських територій. Це, на думку Камбоджі, шкодить взаємним інтересам.