Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Таїланд і Камбоджа зобов’язалися відновити зв'язки після смертельних зіткнень минулого року

Однак кілька днів тому Таїланд скасував меморандум про взаєморозуміння щодо спірних морських територій.

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню
Фото: EPA/UPG

Таїланд і Камбоджа зобов’язалися цього тижня відновити розірвані зв'язки, попри нове загострення через скасовану морську угоду. Цей конфлікт загрожує підірвати крихкий мир, встановлений після тогорічних смертельних прикордонних зіткнень.

Про це пише Bloomberg.

Сусіди впроваджуватимуть “практичні заходи зі зміцнення довіри”, починаючи з нагальних питань, щодо яких є спільне бачення, заявив прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул після зустрічі з камбоджійським колегою Хун Манетом на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії на Філіппінах.

Перший крок передбачає підвищення рівня їхніх нині нечисленних представництв у посольствах до повірених у справах. Дві країни також мають плани відновити співпрацю правоохоронців та боротьбу з транснаціональною злочинністю, зокрема поширенням онлайн-центрів шахрайства.

Переговори відбулися через кілька днів після того, як Таїланд скасував меморандум про взаєморозуміння щодо спірних морських територій. Це, на думку Камбоджі, шкодить взаємним інтересам. 

  • Дві країни дотримуються хиткого припинення вогню, досягнутого минулого року після зіткнень, унаслідок яких загинули десятки людей, а понад 500 000 людей були змушені залишити свої домівки.
  • Це перемир'я було укладено після погроз президента Дональда Трампа призупинити торговельні угоди, якщо не припиняться бойові дії. Попри поодинокі сутички, обидві сторони оцінюють поточну ситуацію як загалом спокійну.
