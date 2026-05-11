Каллас: ЄС офіційно приєднається до Спецтрибуналу щодо злочинів РФ вже цього тижня

Справедливого миру неможливо досягти без притягнення РФ до відповідальності.

Євросоюз вже цього тижня офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

За словами Каллас, без притягнення Росії до відповідальності неможливо досягти справедливого та сталого миру.

"Не може бути справедливого та тривалого миру без відповідальності Росії. Цього тижня ЄС офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", – зазначила вона.

Також вона наголосила, що міністри країн ЄС надали "зелене світло" на приєднання Євросоюзу до Міжнародної комісії з розгляду претензій, яка займатиметься фіксацією збитків, завданих війною.

Окремо Каллас наголосила на питання щодо викрадення Росією українських дітей.

"Викрадення дітей – це продумана атака Росії на майбутнє України", – сказала вона, додавши, що міністри ЄС також ухвалили нові санкції проти осіб, причетних до цих злочинів.

Вона зазначила, що після пресконференції візьме участь у засіданні міжнародної Коаліції за повернення українських дітей, де обговорюватимуть подальші кроки для повернення всіх незаконно вивезених дітей.

Андорра та Монако приєдналися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу за злочини РФ в Україні.

Раніше повідомлялось, що Франція, Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.