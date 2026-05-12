Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСвіт

Індія все ж відмовилася порушувати санкції і купувати російський скраплений газ

Страх реакції з Вашингтона виявився сильнішим за енергетичну кризу.

Індія все ж відмовилася порушувати санкції і купувати російський скраплений газ
Танкер зі скрапленим газом
Фото: “Нафтогаз”

Замовлений Індією ще у квітні вантаж скрапленого природного газу з Росії, який мав прибути до країни із заводу "Портовая" на Балтійському узбережжі, залишився на танкері. В останній момент у Нью-Делі не наважилися порушувати санкції США проти російської енергетики.

Як пише Reuters, уряд Індії планував вперше з 2022 року відновити постачання скрапленого газу з країни-агресора через кризу, яка виникла внаслідок перекриття Ормузької протоки. Це було б порушенням обіцянки, яку прем'єр Нарендра Моді дав президенту США Дональду Трампу щодо припинення фінансування Кремля шляхом купівлі енергоресурсів.

Російський завод "Портовая" перебуває під американськими санкціями із січня 2025 року. З того часу він займався експортом лише у напрямку Китаю. 

Про відмову від кроку, який загрожував Індії гнівом Вашингтона, оточення диктатора Путіна нібито повідомили ще наприкінці квітня під час візиту до Нью-Делі міністра енергетики РФ Павла Сорокіна. У червні Сорокін збирається знову поїхати на переговори з урядом Моді, сподіваючись все ж зламати опір і продати газ, який тепер виявився фактично знерухомлений на танкері посеред моря.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies