Замовлений Індією ще у квітні вантаж скрапленого природного газу з Росії, який мав прибути до країни із заводу "Портовая" на Балтійському узбережжі, залишився на танкері. В останній момент у Нью-Делі не наважилися порушувати санкції США проти російської енергетики.

Як пише Reuters, уряд Індії планував вперше з 2022 року відновити постачання скрапленого газу з країни-агресора через кризу, яка виникла внаслідок перекриття Ормузької протоки. Це було б порушенням обіцянки, яку прем'єр Нарендра Моді дав президенту США Дональду Трампу щодо припинення фінансування Кремля шляхом купівлі енергоресурсів.

Російський завод "Портовая" перебуває під американськими санкціями із січня 2025 року. З того часу він займався експортом лише у напрямку Китаю.

Про відмову від кроку, який загрожував Індії гнівом Вашингтона, оточення диктатора Путіна нібито повідомили ще наприкінці квітня під час візиту до Нью-Делі міністра енергетики РФ Павла Сорокіна. У червні Сорокін збирається знову поїхати на переговори з урядом Моді, сподіваючись все ж зламати опір і продати газ, який тепер виявився фактично знерухомлений на танкері посеред моря.