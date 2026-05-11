До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися ще три країни

Тепер до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей входять 46 країн і три міжнародні організації. 

До Міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися Панама, Швейцарія та Кіпр, тож тепер до неї входять 46 країн і три міжнародні організації. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання коаліції у Брюсселі, пише Укрінформ.

За словами глави МЗС, міжнародна коаліція продовжує розширюватися, а партнери переходять до більш практичних кроків для повернення викрадених Росією дітей.

"Важливо, що наша коаліція зростає. Вітаю приєднання Панами, Швейцарії та Кіпру. До коаліції тепер входять 46 країн і три міжнародні організації", – сказав він.

Сибіга також привітав рішення Великої Британії, Євросоюзу та Канади щодо запровадження додаткових санкцій проти осіб, причетних до викрадення українських дітей, і закликав партнерів до посилення тиску на Росію.

Він наголосив на необхідності запровадження заборони на в’їзд до ЄС для росіян, причетних до депортації та незаконного усиновлення українських дітей, а також притягнення до відповідальності всіх винних.

"Кожен причетний до цього злочину має постати перед правосуддям. Включно з так званими прийомними сім'ями, які взяли викрадених дітей. Аморальний вибір повинен мати юридичні наслідки", – підкреслив Сибіга.

Очільник українського МЗС також окреслив п’ять пріоритетів роботи коаліції, серед яких – дорожня карта дій, підтримка механізмів повернення та реінтеграції дітей, посилення санкцій та виконання рішень міжнародного правосуддя.

"Заяв недостатньо. Слів співчуття недостатньо. Потрібні дії – як політичні, так і правові – для забезпечення відповідальності та повернення наших дітей додому. І, звичайно, найкраще, що ми можемо принести нашим дітям, – це мир", – наголосив Сибіга.

  • Єврокомісія виділяє майже 50 мільйонів євро для підтримки України у поверненні викрадених Росією дітей, забезпеченні їхньої реінтеграції та притягненні РФ до відповідальності. 
