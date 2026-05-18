У травні постачання російської нафти до Індії очікуються на рівні близько 1,9 млн барелів на добу.

Індія продовжує імпортувати російську нафту, навіть без урахування санкційних винятків Сполучених Штатів.

Про це заявила заступниця секретаря Міністерства нафти та газу Індії Суджата Шарма, повідомляє Reuters.

Під час брифінгу вона наголосила, що закупівлі російської нафти здійснювалися до запровадження санкційних винятків, під час їх дії та продовжуються нині.

"Стосовно американського звільнення від санкцій щодо російської нафти, я хотіла б підкреслити, що ми купували у Росії раніше… під час звільнення від санкцій і зараз", — заявила Шарма.

За її словами, рішення про імпорт нафти ухвалюють нафтотрейдерські компанії, виходячи насамперед із фінансової вигоди. Вона також додала, що Індія неодноразово забезпечувала достатні обсяги постачання, тому наявність або відсутність дозволів США не є визначальним фактором для закупівель.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році російська нафта зі знижкою стала одним із ключових джерел постачання для Індії — третього за обсягами імпортера нафти у світі.

Через санкції частина традиційних ринків збуту для Росії була обмежена, що сприяло переорієнтації експорту.

За даними аналітичної компанії Kpler, у травні постачання російської нафти до Індії очікуються на рівні близько 1,9 млн барелів на добу, що наближається до пікових показників. Водночас цей період частково припадає на завершення дії американського санкційного винятку.

За інформацією джерел у галузі, індійські нафтопереробні заводи також розраховують на можливе продовження винятку з боку США, попри завершення його терміну дії.