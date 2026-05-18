Хантавірус: судно MV Hondius прибуло сьогодні до Роттердаму

Круїзний лайнер MV Hondius, який викликав світову тривогу після спалаху смертельного хантавірусу, завершує сьогодні свою подорож, повідомляє DW.

Його кінцевим пунктом призначення став Роттердам у Нідерланах.

Судно Hondius розпочало свою подорож південною Атлантикою з Аргентини 1 квітня. Hondius застрягло біля Кабо-Верде – його запланованого кінцевого пункту призначення – після того, як ця африканська країна відмовилася прийняти судно через спалах, про який вперше повідомили 2 травня.

Влада вживає карантинних заходів для 27 осіб – 25 членів екіпажу та двох медичних працівників, які залишилися на борту.

Розкішний круїзний лайнер під голландським прапором перевозив близько 150 пасажирів та членів екіпажу з 23 країн. На початку травня стало відомо про три смерті пасажирів судна від хантавірусу. Померли двоє голландських та один німецький пасажир. Також позитивний результат тесту отримали американець та французький пасажир.

Хантавіруси походять від гризунів. Люди заражаються через контакт із зараженими гризунами або їх сечею, послідом чи слиною, головним чином через вдихання забруднених частинок.

За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, вірус може спричинити важку, а іноді смертельну інфекцію легень, яка називається хантавірусним легеневим синдромом.

Що станеться після прибуття судна MV Hondius до Роттердама

Загалом 17 осіб з Філіппін, четверо з Нідерландів, четверо з України, одна людина з Росії та одна з Польщі висадяться з судна Hondius після більше ніж двотижневого випробування на ньому.

Оператор судна, Oceanwide Expeditions, повідомив, що всі, хто все ще перебуває на борту, не мають симптомів і перебувають під пильним наглядом двох медиків, які з ними працюють. Деякі люди залишаться в карантинних закладах у порту, а інші самоізолюються вдома.

Місцева влада повідомила, що для частини екіпажу, яка не є громадянами Нідерландів, облаштували карантинні зони. Наразі невідомо, чи залишатимуться вони там упродовж усього рекомендованого 42-денного карантину.

Тіло німецької жінки, яка померла під час рейсу, також перебуває на борту.

За словами Oceanwide Expeditions, Hondius пройде очищення та дезінфекцію.