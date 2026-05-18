У Китаї стався землетрус. Є загиблі, евакуюються тисячі людей

Понад 7000 жителів міста Лючжоу були евакуйовані.

Ліквідація наслідків землетрусу у Китаї. Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Землетрус магнітудою 5,2 бала стався в південно-західному регіоні Китаю Гуансі в понеділок рано вранці. Наразі відомо про загибель двох людей. 

Як пише Reuters та повідомляє АР, понад 7000 жителів міста Лючжоу були евакуйовані. Пошуково-рятувальні операції тривають. Влада попереджає про перебої в транспортному сполученні. Рух поїздів навколо Лючжоу був скасований або затриманий.

Одна людина вважається зниклою безвісти, а чотирьох людей було доставлено до лікарні, Ніхто з них не отримав травм, що загрожують життю.

За даними державних ЗМІ Китаю, щонайменше 13 будівель обвалилися, а зсуви, спричинені землетрусом, заблокували дороги в цьому районі.

Землетруси час від часу вражають південний Китай, причому більш інтенсивні зазвичай відбуваються на гірському заході або сході, у напрямку Тайваню. Найруйнівніший нещодавній землетрус магнітудою 7,9 стався в південно-західній провінції Сичуань у 2008 році, в результаті чого загинуло або зникло безвісти понад 87 000 людей.

