Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Війна

Росія пошкодила в Чорному морі два судна, зокрема – з громадянами Китаю

Екіпажі обох постраждалих кораблів вціліли. 

Судно з китайським екіпажем постраждало неподалік Одеської області
Фото: ВМС у Facebook

Вранці 18 травня російська армія атакувала суховантажне судно KSL DEYAN у морі неподалік Одеської області. Екіпаж корабля складався з громадян Китаю.

Судно ходить під прапором Маршаллових островів, власником є громадянин КНР. Про це ВМС України повідомили в Facebook

"росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не лише Україні, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", – прокоментували Військово-морські сили.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що постраждав ще один корабель – під прапором Гвінеї-Бісау. Обидва судна перебували в районі очікування і рухалися коридором до портів Великої Одеси. 

"Внаслідок влучань на обох суднах виниклі невеликі пожежі, які локалізовані силами суднової команди. На щастя, постраждалих серед екіпажів немає. Судна перебувають на ходу та продовжили рух до портів", – сказав він. 

