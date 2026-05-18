МЗС: спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для глобальної безпеки

Проведення Росією та Білоруссю спільних навчань з відпрацюванням ядерних ударів безпосередньо порушує фундаментальні Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це ідеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Спільне відпрацювання ударів безпосередньо порушує фундаментальні Статті 1 і 2 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), які суворо забороняють ядерним державам передавати контроль над технологіями масового ураження, а неядерним підписантам – приймати його", – ідеться у заяві відомства.

У МЗС наголошують, Кремль де-факто легітимізує поширення ядерних озброєнь у світі та створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів, перетворюючи Білорусь на свій ядерний плацдарм біля кордонів НАТО.

"Такі дії мають отримати однозначне та жорстке засудження з боку всіх держав, які поважають режим нерозповсюдження ядерної зброї", – додають у МЗС.

Мілітаризація Білорусі не лише підриває довіру до міжнародного права, а й остаточно перетворює Мінськ на співучасника російського ядерного шантажу.

"Нахабність Москви та Мінська, які свідомо переступили всі "червоні лінії" ДНЯЗ, не може залишатися без жорсткої консолідованої відповіді та системного стримування обидвох режимів з боку євроатлантичної спільноти та всього світу.

Ефективна відповідь на російське-білоруське брязкання зброєю поблизу кордонів НАТО має включати в себе різке збільшення санкційного тиску на Москву та Мінськ, суттєве збільшення підтримки України, яка безпосередньо стримує обидва режими від подальшої експансії в Європу, нарощування присутності союзників на східному фланзі НАТО та поглиблення безпекової взаємодії з Україною", – зазначають у зовнішньополітичному відомстві.