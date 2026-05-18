У Києві шахраї нібито від СБУ виманили у 79-річного експосадовця 7 млн гривень

Наразі вони перебувають під вартою з можливістю внесення 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень застави відповідно.

Фото: Прокуратура Києва

У Києві повідомили про підозру двом особам, які виманили у колишнього високопосадовця заощадження на загальну суму майже 7 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Шахраї, представляючись працівником СБУ та слідчою поліції, надіслали 79-річному пенсіонеру підроблені повістки та повідомили, що відносно нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі "шахедів" для армії Росії..

Під тиском чоловік погодився на "обшук по відеов’язку" та показав їм свої заощадження. Далі він за вказівкою склав усі гроші у пакет та біля свого будинку віддав шахраям "на перевірку". Зокрема, він віддав 110 710 доларів США та 10 200 Євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.

Євро та долари підозрювані перерахували на крипторахунок організатора схеми, а от іншу валюту обмінник брати відмовився. Також під час обшуку автомобіля одного з них вилучили гроші, які не взяли в обміннику.

Затриманим повідомлено про підозри за ч.5 ст. 190 КПК. Наразі вони перебувають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно.

Правоохоронці також встановлюють інших учасників шахрайської схеми.

Прокуратура не називає прізвища постраждалого, однак за даними Укрінформу,  йдеться про прем’єр-міністра у 1997-1999 роках Валерія Пустовойтенка.

