Правоохоронці викрили нові схеми продажу “тилових” посад в ЗСУ

У злочинах підозрюють командира військової частини, командира бригади та заступника командира навчального центру ЗСУ.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення

Військова контррозвідка Служби безпеки, ДБР та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від військової служби та мобілізації. 

Про це йдеться у пресцентрі СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано організаторів оборудок, які переводили на “тилові” посади військових або допомагали ухилянтам уникнути призову через підроблену документацію.

Так, на Чернігівщині викрито командира військової частини, який за гроші переводив мобілізованих з бойових підрозділів до чернігівського гарнізону.

Задокументовано, як фігурант оформив «тиловиками» трьох військових та «заробив» на них майже 2 мільйони гривень.

У Житомирській області затримано командира однієї з бригад ЗСУ, який працевлаштовував знайомих та родичів до свого з’єднання. При цьому “мобілізовані” фактично не виконували обов’язки військової служби, не з’являлись у підрозділах та перебували за адресами свого фактичного проживання.

За це посадовець забирав банківські картки “підлеглих” та привласнював їхню зарплату. У такий спосіб він “заробив” 370 тисяч гривень.

На Хмельниччині підозру отримав заступник командира навчального центру ЗСУ, який за хабарі в 5 тисяч доларів США переводив мобілізованих до тилових військових частин.

Для цього фігурант обіцяв написати рекомендаційні листи та вплинути на знайомих командирів військових частин.

У Львівській області “на гарячому” затримано контрактника прикордонного загону, який за 16 тис. доларів США пропонував ухилянтам “списання” з військового обліку.

Для реалізації злочину він залучив знайомих посадовців ТЦК, які за гроші безпідставно оформлювали військовозобов’язаних як непридатних до служби за станом здоров’я. 

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Деснянської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Львівської прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

