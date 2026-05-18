Унаслідок обстрілу Богодухова на Харківщині є постраждалі

Окупанти вдарили по центру міста Богодухів Харківської області.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворожий безпілотник поцілив біля легкового автомобіля.
Відомо, що постраждали троє людей, зокрема 29-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.
На місці триває ліквідація наслідків обстрілу.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждала 63-річна жінка.