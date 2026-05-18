СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони вдарили по протидиверсійному катеру "Грачонок" в районі Каспійська

"Грачонок" – це 30-метровий корабель. 

Сили оборони 17 та в ніч на 18 травня завдали ураження по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, атакували протидиверсійний катер проєкту “Грачонок” у районі Каспійська.

Грачонок (ілюстративне фото)
Фото: Мілітарний
Грачонок (ілюстративне фото)

Катери цього типу використовують для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами, повідомили в Генштабі. Також оборонці атакували пункти управління БпЛА противника у районах Роздольного та Шевченка в Донецькій області, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області Росії.

“Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області”, – йдеться у повідомленні. 

За уточненими результатами попередніх заходів підтверджено, що 17 травня уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області.

Також підтверджено, що 16 травня внаслідок ураження аеродрому “Єйськ” у Краснодарському краї знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Окрім того, підтверджено, що того ж дня уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному.

  • Удару по Єйську 16 травня завдали Сили безпілотних систем. Українські дрони провели серію атак по різних регіонах країни-агресора.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies