Сили оборони вдарили по протидиверсійному катеру "Грачонок" в районі Каспійська

Сили оборони 17 та в ніч на 18 травня завдали ураження по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, атакували протидиверсійний катер проєкту “Грачонок” у районі Каспійська.

Фото: Мілітарний Грачонок (ілюстративне фото)

Катери цього типу використовують для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами, повідомили в Генштабі. Також оборонці атакували пункти управління БпЛА противника у районах Роздольного та Шевченка в Донецькій області, Дворічного Харківської області, Кам’янського Запорізької області, а також Карнатного Брянської області Росії.

“Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у Піддубному Донецької області. А також в Ольгиному Херсонської області”, – йдеться у повідомленні.

За уточненими результатами попередніх заходів підтверджено, що 17 травня уражено вузол зв’язку у Мирному на ТОТ АР Крим, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у Західному на ТОТ Луганської області та ешелон з пально-мастильними матеріалами у Федорівці на ТОТ Донецької області.

Також підтверджено, що 16 травня внаслідок ураження аеродрому “Єйськ” у Краснодарському краї знищено вертоліт Ка-27 та патрульний літак морської авіації Бе-200. Окрім того, підтверджено, що того ж дня уражено станцію контролю повітряного простору у Лєсному.