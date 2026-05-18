Федоров: перша українська КАБ готова до бойового застосування

Над авіабомбою працювали 17 місяців. 

Федоров: перша українська КАБ готова до бойового застосування
Українська КАБ
Фото: Скріншот відео Міноборони

Перша українська керована авіабомба (КАБ), над розробкою якої працювали 17 місяців, готова до бойового застосування. 

Про це написав міністр оборони України Михайло Федоров. 

«Продовжуємо розвивати українські high tech-рішення для фронту. Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування», – розповів він.

За словами Федорова, ця КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. Вона не скопійована із західних чи радянських рішень, а є власною розробкою українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина КАБ становить 250 кг.

Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і пілоти вже відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.

Таким чином Україна переходить від імпорту окремих рішень до створення власної high tech-зброї, яка системно посилює Сили оборони та дає технологічну перевагу на полі бою.

«Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни», – зазначив міністр. 

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
