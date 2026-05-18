Через удар дрона на Дніпропетровщині постраждали дві співробітниці АЗК «Укрнафта»

У ніч на 18 травня під час масованого російського удару на Дніпропетровщині постраждали дві співробітниці АЗК «Укрнафта».

Як розповів у фейсбуці голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура, унаслідок удару БпЛА типу «Італмас» суттєво пошкоджено будівлю та обладнання АЗК.

«Постраждали двоє співробітниць компанії — Тетяна Гордієнко та Олена Скорик. Вони отримали мінно-вибухові травми та акубаротравми. Колегам надається вся необхідна медична допомога. На щастя, загрози життю немає», – йдеться у його повідомленні.

Кукура додав, що оскільки «Укрнафта» є державною мережею, вона продовжує забезпечувати роботу у прифронтових регіонах. Для захисту персоналу та клієнтів компанія посилює безпекові заходи на таких об’єктах. На АЗК встановлюються захисні конструкції, укриття для персоналу, системи виявлення дронів та інші засоби реагування на загрози.