Сибіга: Україна виступає за новий формат переговорного процесу

Один із напрямків нового формату є імовірна зустріч на рівні Президента Зеленського та Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що переговорний процес щодо врегулювання війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.

Про це Андрій Сибіга заявив під час онлайн-брифінгу 22 травня, пише Укрінформ.

"Я дійсно можу констатувати.., що головний трек за американського лідерства зараз на паузі – в силу різних обставин: і ситуація на Близькому Сході, й інші чинники. Тому ми зацікавлені в новій динаміці, в подальших контактах, діалозі, в тому числі і на рівні переговорних груп. Але моє враження - що цей формат поступово досягає вичерпання обговорень, які можливі на такому рівні. Часом так виходить, що обговорюються ті ж самі питання вже по декілька разів", – сказав Сибіга.

За словами глави МЗС, Україна вважає за необхідне переходити до нового рівня переговорного процесу.

"Є два напрямки: і активніша участь європейської сторони, а друге – зустріч на рівні Президента Зеленського та Путіна. Ми вважаємо, що саме така зустріч може принести і конкретні результати, і додатковий імпульс для завершення війни. Тому ми зверталися, в тому числі, до Туреччини і до інших партнерів щодо сприяння такій зустрічі", – поінформував очільник МЗС.

Сибіга також наголосив, що українська сторона готова до такого формату переговорів і вважає, що наразі це також відповідає інтересам Росії.

