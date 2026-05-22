Зеленський провів переговори із лідерами Британії, Франції і Німеччини

«Позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності», - зауважив глава держави.

Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом у форматі Е3–Україна.

За словами глави держави, говорили про активізацію дипломатії та участь Європи.

«Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії. Домовились, що наші радники з питань національної безпеки зустрінуться ближчим часом», - повідомив Зеленський.

Президент поінформував партнерів про «російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі».

«Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною. Робимо все, щоб справжній мир був», - підсумував Зеленський.