Зеленський провів переговори із лідерами Британії, Франції і Німеччини

Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом у форматі Е3–Україна.
За словами глави держави, говорили про активізацію дипломатії та участь Європи.
«Всі партнери відмічають, що позиція України значно сильніше – як на полі бою, так і в нашій далекобійності. Це вагомо, і саме такий наш тиск може спонукати до правильної та дієвої дипломатії. Домовились, що наші радники з питань національної безпеки зустрінуться ближчим часом», - повідомив Зеленський.
Президент поінформував партнерів про «російські плани щодо України, Білорусі та інших напрямків у Європі».
«Усе, що стосується їхніх політичних та військових намірів, відслідковуємо. Наші команди рівня розвідок більш детально обміняються наявною інформацією. Обговорили й комунікацію з американською стороною. Робимо все, щоб справжній мир був», - підсумував Зеленський.
- Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати більше не беруть участі у спільному переговорному форматі за участі України та Росії. Фактично, тристоронні перемовини зайшли у глухий кут.
- Тим часом Росія планує дестабілізувати ситуацію на півночі України. Зеленський цими днями відвідує Чернігівщину і Волинь, там Сили оборони укріплюють свої позиції, аби бути готовими до можливих російських атак.