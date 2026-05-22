Політика

Зеленського запросили на липневий саміт НАТО в Анкарі

Генсек Альянсу Марк Рютте офіційно підтвердив запрошення.

Володимир Зеленський і Марк Рютте
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення відвідати наступний саміт НАТО, який відбудеться 7–8 липня у столиці Туреччини — Анкарі. 

Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у шведському Гельсінгборзі заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Anadolu Ajansı.

Очільник НАТО окремо наголосив, що особисто надіслав запрошення українському лідеру, і той підтвердив свій візит.

Головними темами майбутнього липневого саміту в Анкарі стануть:

  • нова планка оборонних витрат: країни-члени НАТО планують обговорити та затвердити курс на збільшення видатків на оборону, орієнтуючись на нову ціль у 5% від ВВП.
  • нарощування виробництва зброї: Рютте зауважив, що Альянс має терміново збільшити обсяги випуску військової продукції через реальність сучасних загроз. У цьому контексті він відзначив Туреччину як чудовий приклад організації оборонно-промислової бази, де успішно працюють понад 3 000 профільних компаній.

«Ми знаємо, що сьогодні наша промисловість не може виробляти все необхідне, тому міністри закордонних справ торкнулися цієї нагальної потреби нарощування оборонного промислового виробництва по всьому альянсу», — сказав Рютте і наголосив, що «нам необхідно виробляти швидше і у великих масштабах по обидва боки Атлантики».

Він додав, що міністри закордонних справ погодилися з тим, що члени НАТО повинні продовжувати наполягати на тіснішій співпраці в межах Альянсу для нарощування оборонно-промислового потенціалу.

