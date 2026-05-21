Суспільство Події

Сибіга обговорив із генсеком НАТО загрозу з боку Білорусі

«Нам потрібне сильне колективне стримування, щоб запобігти помилкам режимів у Москві та Мінську», - наголосив глава МЗС.

Андрій Сибіга і Марк Рютте перед міністерською зустріччю НАТО
Фото: Х/Andrii Sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте і розповів про зростання загроз для України, зокрема, з боку Білорусі.

За словами Сибіги, вони з Рютте також обговорили ситуацію на фронті й ініціативу PURL.

«Я поінформував генерального секретаря про посилення загроз Росії з боку України та Європи в цілому з боку Білорусі. Нам потрібне сильне колективне стримування, щоб запобігти помилкам режимів у Москві та Мінську. Ми також обговорили останні тенденції на полі бою, вельми успішні довгострокові санкції України проти Росії та необхідність подальшого розвитку ініціативи PURL», - розповів глава МЗС.

Сибіга наголосив, що «для просування дипломатії тиск на Москву залишається критично важливим» і закликав не послаблювати санкції проти РФ.

  • Президент України заявив, що Росія розглядає Білорусь та Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.
  • Тим часом СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередженя у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.
