Сибіга обговорив із генсеком НАТО загрозу з боку Білорусі

«Нам потрібне сильне колективне стримування, щоб запобігти помилкам режимів у Москві та Мінську», - наголосив глава МЗС.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте і розповів про зростання загроз для України, зокрема, з боку Білорусі.

За словами Сибіги, вони з Рютте також обговорили ситуацію на фронті й ініціативу PURL.

«Я поінформував генерального секретаря про посилення загроз Росії з боку України та Європи в цілому з боку Білорусі. Нам потрібне сильне колективне стримування, щоб запобігти помилкам режимів у Москві та Мінську. Ми також обговорили останні тенденції на полі бою, вельми успішні довгострокові санкції України проти Росії та необхідність подальшого розвитку ініціативи PURL», - розповів глава МЗС.

Сибіга наголосив, що «для просування дипломатії тиск на Москву залишається критично важливим» і закликав не послаблювати санкції проти РФ.