Міноборони Фінляндії: Європа має бути єдиною та обережною у майбутньому діалозі з Росією

Також Європа більше залежатиме від унікального бойового досвіду України.

Будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися виключно за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи.

На цьому під час безпекового форуму GLOBSEC наголосив державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела, цитує Politico.

Куусела підкреслив, що Європі доведеться говорити з Росією, оскільки вона залишається її незмінним географічним сусідом. Проте ключовим викликом для західних лідерів є чітке розуміння того, як і коли запускати цей процес.

Фінський високопосадовець закликав європейські уряди бути максимально пильними та критично оцінювати поведінку Кремля. За його словами, Захід повинен мати чіткі докази «щирого бажання» російської сторони вести реальні дискусії та домовлятися, а не використовувати дипломатію як інструмент маніпуляцій.

Також Куусела звернув увагу на інший важливий аспект європейської безпеки: наразі не лише Захід підтримує Київ, а й сама Європа у майбутньому дедалі сильніше залежатиме від України та її унікального воєнного досвіду.