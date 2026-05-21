СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

Міноборони Фінляндії: Європа має бути єдиною та обережною у майбутньому діалозі з Росією

Також Європа більше залежатиме від унікального бойового досвіду України.

Міноборони Фінляндії: Європа має бути єдиною та обережною у майбутньому діалозі з Росією
державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела
Фото: Mimmi Nietula / Yle

Будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися виключно за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи. 

На цьому під час безпекового форуму GLOBSEC наголосив державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела, цитує Politico.

Куусела підкреслив, що Європі доведеться говорити з Росією, оскільки вона залишається її незмінним географічним сусідом. Проте ключовим викликом для західних лідерів є чітке розуміння того, як і коли запускати цей процес.

Фінський високопосадовець закликав європейські уряди бути максимально пильними та критично оцінювати поведінку Кремля. За його словами, Захід повинен мати чіткі докази «щирого бажання» російської сторони вести реальні дискусії та домовлятися, а не використовувати дипломатію як інструмент маніпуляцій.

Також Куусела звернув увагу на інший важливий аспект європейської безпеки: наразі не лише Захід підтримує Київ, а й сама Європа у майбутньому дедалі сильніше залежатиме від України та її унікального воєнного досвіду.

  • Днями стало відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні.
  • У списку – троє кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies