Росіяни 76 разів намагалися атакувати позиції СЗУ на фронті

Ворог найбільш активний на Покровському напрямку.

Від початку доби російські окупанти 76 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Кореньок, Сопич, Нововасилівка, Бачівськ, Уланове, Нескучне, Прогрес, Тополя, Будки, Гаврилова Слобода, Яструбщина та Суми. Також зазнали авіаударів Вільна Слобода, Товстодубове та Марчишина Буда на Сумщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару, застосувавши три КАБ та здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зафіксовано одну штурмову дія ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Ізбицького, Лиману та населеного пункту Вільча.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії в бік Курилівки, Ківшарівки та Новоплатонівки. Одна з цих атак іще триває.

На Лиманському напрямку противник двічі атакував в бік Зарічного та Лиману. Обидві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку окупанти один раз намагалися покращити своє становище в бік Різниківки.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував в бік Міньківки. Атака триває.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 15 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр, Степанівка та Торецьке.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 24 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Нове Шахове, Затишок, Никанорівка, Родинське, Торецьке, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопавлівка. Одна з цих атак іще триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі намагався просунутися в бік Вербового та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак у бік позицій наших захисників у районах Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку ворог проводив одну штурмову дію в бік Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував в бік Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.