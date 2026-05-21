Центр спецоперацій «А» СБУ уразив штаб ФСБ та знищив «Панцир-С1» на окупованій території. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Є хороші результати від воїнів Центру спецоперацій «А» СБУ. Уражено штаб російських ефесбешників та знищено зенітний комплекс «Панцир-С1» на нашій тимчасово окупованій території”, – написав Зеленський.

За його даними, завдяки тільки одній цій операції російські втрати – близько сотні окупантів знищеними та пораненими.

“Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати”, – наголосив глава держави.