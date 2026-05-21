На війні є звук, який неможливо переплутати ні з чим іншим — глухий гуркіт артилерії. Саме з нього часто починається наступ і ним же закінчується атака ворога. Саме тому поява підрозділу 8 артилерійська бригада у складі 1-го корпусу НГУ «Азов» стала важливим кроком у посиленні українського війська.

8 артилерійська бригада «Гармаш»

Це не просто нова частина у військовій структурі. Це підрозділ, який має об’єднати досвід багатьох років війни, нові технології та людей, які знають, як працює артилерія у найважчих боях.

Там, де починається робота артилеристів

На передовій артилеристів рідко бачать поруч із піхотою. Їхні позиції можуть бути за кілька десятків кілометрів від лінії бою. Але саме їхній вогонь часто визначає, як розгортатимуться події на фронті.

Сучасна артилерія — це вже не лише гармати і снаряди. Це ціла система, у якій поєднуються розвідка, цифрові технології та аналітика. Координати передають безпілотники, розрахунки отримують дані майже миттєво, а удар наноситься тоді, коли противник ще не встигає зрозуміти, що його позиції вже під прицілом.

Саме з такою логікою створюється нова 8 артилерійська бригада «Гармаш».

Її головна мета — забезпечити потужну і точну вогневу підтримку підрозділів, що входять до 1-го корпусу НГУ «Азов».

Досвід, який формує підрозділ

У нову бригаду приходять артилеристи, які пройшли цю війну від її перших років. Багато з них починали службу у гарматних розрахунках, працювали на різних типах озброєння, координували батареї та дивізіони.

Такий шлях дає не лише знання техніки. Він дає розуміння війни.

Артилеристи добре знають: один точний удар може змінити хід бою, врятувати піхоту або зупинити наступ противника. Саме тому у підрозділі велика увага приділяється злагодженості розрахунків, швидкості роботи і точності наведення.

Блискавка як символ удару

Шеврон нової бригади має символ, який легко зрозуміти навіть без пояснень — блискавку.

Логотип "Гармаша"

Її удар утворює восьмикінечну зірку. Для артилеристів це образ точного і миттєвого вогню. Блискавка не попереджає. Вона б’є швидко і точно. Саме так повинна працювати артилерія на сучасному полі бою.

Що змінює корпусна система

Створення 1-го корпусу НГУ «Азов» дозволило об’єднати кілька бойових бригад у єдину структуру.

До корпусу входять підрозділи, які мають значний бойовий досвід:

1-ша Президентська бригада «Буревій»;

8-ма артилерійська бригада «Гармаш»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада «Червона Калина»;

15-та бригада «Кара-Даг»;

20-та бригада «Любарт»;

Такий формат дозволяє краще координувати бойові дії. Піхота, бронетехніка і артилерія НГУ працюють як єдина система.

Люди, які створюють силу артилерії

Будь-яка техніка — лише інструмент. Справжня сила артилерії завжди залежить від людей.

У новій бригаді працюють військові, які добре знають, що означає відповідальність за один постріл. Адже за ним стоїть не лише точність розрахунку, а й життя побратимів на передовій.

Саме тому артилерійські підрозділи вважаються одними з найвідповідальніших у сучасній війні.

Новий підрозділ — нові можливості

Розширення корпусу означає і нові можливості для тих, хто хоче долучитися до війська.

Підрозділам потрібні не лише артилеристи. Сучасна війна потребує:

Операторів безпілотників;

технічних спеціалістів;

аналітиків;

інженерів;

фахівців із логістики;

Більше інформації про бригаду та службу можна знайти на офіційних ресурсах, зокрема на сайті harmash.army.

Коли вирішує точність

Сучасна війна показала: перемогу часто приносить не лише сміливість, а й точність.

Саме тому створення підрозділу 8 артилерійська бригада «Гармаш» — це крок до посилення української армії.

Крок до підрозділу, який говорить мовою точного і своєчасного вогню. І саме цей вогонь часто вирішує, як закінчується бій.