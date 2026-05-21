В областях, де "кришували" порноофіси, пройдуть перевірки роботи Нацполіції

До Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області скерували комплексні перевірки під головуванням заступників голови Нацполіції.

Голова Національної поліції Іван Вигівський доручив провести перевірки роботи Нацполу у регіонах, де раніше викрили незаконні оборудки посадовців відомства. 

«За дорученням Голови Національної поліції України Івана Вигівського до Житомирської, Тернопільської та Івано-Франківської області, де 20 травня 2026 року СБУ, ОГП за сприяння МВС та НПУ викрили посадовців поліції, причетних до незаконних оборудок, скеровано комплексні перевірки під головуванням заступників Голови Нацполіції - Максима Цуцкірідзе, Андрія Нєбитова та Сергія Кобця», – повідомили у пресслужбі Нацполіції. 

До складу перевіряючих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Загалом перевірять роботу територіальних підрозділів, оцінять ефективність управлінських рішень, дотримання службової дисципліни та недопущення фактів корупції й зловживань серед особового складу.

Що відбулося

  • Нещодавно у Генпрокуратурі розповіли про розкриття схеми, де фігурує керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. Фігуранти могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих “порноофісів”. 
  • У Національній поліції розповіли, що затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області, заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області, першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, заступника начальника ГУНП в Житомирській області, а також водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.
  • Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн. 
  • Згодом одного з фігурантів розслідування схеми з «порноофісами» звільнили з роботи.
