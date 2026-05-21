Українці сприймають вишиванку як символ ідентичності і мають хоча б одну в гардеробі, - дослідження

Вишиванка асоціюється в українців насамперед із національною ідентичністю, хоча її носять переважно кілька разів на рік, зокрема - в День вишиванки, який цьогоріч припав на 21 травня.

Про це свідчать результати дослідження Gradus.

Для половини опитаних українців вишиванка є передусім символом національної ідентичності. Ще чверть сприймають її як традиційний святковий одяг. І лише 3% респондентів розглядають вишиту сорочку як елемент повсякденного вбрання.

Майже половина респондентів вважає ключовою ознакою справжньої вишиванки наявність орнаментів із символічним значенням. Для 41% важливою є натуральна тканина. Серед інших важливих характеристик українці називають традиційні мотиви, характерне розташування орнаменту та ручне виконання вишивки.

Водночас, попри високу символічну цінність, вишиванка не є універсальним елементом гардероба: 37% українців мають щонайменше одну вишиванку, ще 28% – дві або три. Водночас значна частина респондентів – 35% чоловіків і 25% жінок – відповіли, що не мають жодної.

Практика носіння залишається переважно епізодичною. 44% українців вдягають вишиванку кілька разів на рік, 17% – лише раз на рік, а третина не носить її взагалі.

Найпоширенішими нагодами для носіння є національні та державні свята — їх відзначили 72% респондентів. Ще 40% вдягають вишиванку на офіційні та публічні заходи.

Найменше про носіння вишиванки повідомляють молоді люди віком 18–24 років. Серед них 31% вдягають її раз на рік або рідше, а 36% — кілька разів на рік. Водночас саме молодь частіше, ніж інші вікові групи, інтегрує вишиванку у повсякденне життя. Так, 23% респондентів віком 18–23 років носять її на навчання або роботу — найвищий показник серед усіх вікових категорій.

"Це свідчить про те, що для молодого покоління вишиванка може бути не лише святковим атрибутом, а й способом щоденного самовираження", - зазначається в дослідженні.

День вишиванки відзначають 32% українців. При цьому 51% респондентів визнають, що відчувають певний соціальний тиск щодо носіння вишиванки у цей день, тоді як 39% такого тиску не відчувають.

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18–60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 6-7 травня 2026 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.