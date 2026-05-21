На кордоні зі Словаччиною зустріли прах полковника Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

У пункті пропуску “Ужгород” провели церемонію зустрічі на рідній землі праху українського військового й політичного діяча, одного з керівників українського націоналістичного руху XX століття й очільника ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини – невтомної хранительки національних традицій Софії Федак-Мельник.

Їхні тіла повернулися в Україну після понад сімдесятирічного перебування у місці поховання в Люксембурзі.

За ініціативи Президента України, у рамках створення Пантеону національних Героїв, цьогоріч Україна ухвалила рішення про перепоховання останків Провідника українських державників і його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Ексгумація тіл відбулася у Люксембурзі 19 травня і вже за два дні труни з прахом прибули в Україну.