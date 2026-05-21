​СБУ і БЕБ викрили схему розкрадання 71 мільйона гривень на харчах для ЗСУ

Ділки постачали неякісну продукцію і здешевлювали для себе її вартість.

Військова контррозвідка Служби безпеки разом із Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення бюджетних коштів на державних закупівлях для армії.

Про це ідеться на сайті СБУ.

За даними слідства, протягом 2022–2024 років зловмисники розкрали понад 71 мільйон гривень на постачанні оптових партій продуктів харчування для українських військових. Організатором схеми виявився колишній керівник Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Посадовець залучив до махінацій трьох керівників підконтрольних фірм. Він забезпечив укладання з ними контрактів на постачання продовольства до військових частин на загальну суму майже 400 мільйонів гривень.

Отримавши гроші на рахунки, підрядники відвантажили військовим продукцію низької якості, яка не відповідала вимогам ДСТУ і встановленим нормам забезпечення. Завдяки цьому ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману «різницю» у 71 мільйон гривень розділили між собою.

Під час обшуків у фігурантів вилучили смартфони, комп'ютери та фінансово-господарську документацію, яка доводить їхню провину.

Наразі колишньому посадовцю Міноборони і трьом керівникам фірм-постачальників повідомили підозру у привласненні або розтраті майна в особливо великих розмірах.

Суд вирішує питання про обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, а зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.