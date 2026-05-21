Верховний лідер Ірану заборонив вивозити з країни збагачений уран

Тегеран вважає, що це зробить країну беззахисною перед новими ударами.

Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу з виробництва урану Фордо, 22 червня 2025 року

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї видав таємну директиву, яка категорично забороняє вивозити за межі країни запаси високозбагаченого урану, близького до збройового рівня.

Як передає Reuters, цей крок кардинально ускладнює мирні переговори, оскільки ліквідація ядерного арсеналу є ключовою ультимативною вимогою США та Ізраїлю.

За інформацією ізраїльської сторони, президент США Дональд Трамп раніше особисто запевнив Ізраїль, що будь-яка майбутня мирна угода міститиме пункт про обов'язкове вивезення іранського ядерного палива. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу також публічно підтвердив, що війна не вважатиметься завершеною, доки Іран не позбудеться урану, не ліквідує балістичні ракети та не припинить підтримку своїх проксі-угруповань.

Проте в Тегерані вважають, що передача урану за кордон зробить країну беззахисною перед новими ударами. До початку масштабних бойових дій Іран був готовий віддати половину своїх запасів, але після серії погроз Трампа позиція іранського керівництва радикально змінилася.

Наразі між сторонами діє хитке перемир'я, укладене після атак 28 лютого, але переговори, які проходять за посередництва Пакистану, зайшли у глухий кут.

За оцінками МАГАТЕ, до моменту перших ударів США та Ізраїлю по ядерних об'єктах у червні 2025 року, Іран накопичив понад 440 кг урану, збагаченого до 60% (для створення зброї необхідно 90%). Зараз уціліла частина цих запасів (близько 200 кг) надійно захована в підземних тунелях ядерного центру в Ісфахані та на заводі в Натанзі. Іран наполягає, що паливо потрібне для медичних цілей та дослідницьких реакторів.

Попри жорстку риторику та погрози Трампа відновити бомбардування, якщо Іран не підпише капітуляційну угоду «найближчими днями», іранські дипломати натякають, що компроміс можливий. Замість вивезення палива Тегеран пропонує розбавити високозбагачений уран до безпечного цивільного рівня під прямим наглядом інспекторів МАГАТЕ, але лише після отримання налійних гарантій безпеки.