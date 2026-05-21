Суспільство / Війна

Із п'яти сіл Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію

Це Чаплине, Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка. 

Фото: Вікіпедія

Оголошено примусову евакуацію людей із п’яти сіл Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

"Ще з 5 сіл Синельниківського району цього тижня оголосили примусову евакуацію. Це Чаплине, Хуторо-Чаплине, Петрикове, Рівне та Журавлинка, що у Дубовиківській громаді", - написав він.

Ганжа зазначив, що дітей там вже немає – їх евакуювали раніше, але досі проживають кількасот дорослих.

"З кожним, хто зважився виїхати, спілкуються індивідуально. Погоджують день та час виїзду. Надають усю необхідну допомогу. Люди можуть оселитися у більш безпечні місцях нашої області або перебратися в інші регіони", - додав голова ОВА.

