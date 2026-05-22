Україна та Японія розширюють співробітництво

Йдеться зокрема про масштабування співпраці в сфері розмінування.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболев прийняв в Україні віце-президентку JICA Юко Міцуї. Обговорили технологічний апгрейд української економіки, інтеграцію японських технологій в українське виробництво та «розумне» розмінування.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки.

Україна прагне інтегрувати японські технології в українське виробництво. Першочергово йдеться про сектор розмінування, а далі цей досвід масштабуватиметься на аграрну сферу і промисловість.

Серед іншого, уряд працює над запуском тристоронніх форматів з Колумбією та Сирією, з якими Україна за підтримки Японії ділитиметься унікальним досвідом у сфері гуманітарного розмінування.

Також спільна робота з JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва) стосується і відновленні ґрунтів, підтримці малих фермерів, зокрема жінок-фермерок, розвитку рішень у сфері чистих технологій та переробці відходів від руйнувань.