Постпред України в ООН закликав держави позбавити Росію статусу постійного члена Ради Безпеки

Він зазначив, що Росія посилила терор проти мирного населення в Україні.

Постпред України в ООН Андрій Мельник закликав учасників організації знайти механізми для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Про це передає Укрінформ , цитуючи Мельника на відкритих дебатах Радбезу щодо захисту цивільних у збройних конфліктах.

За його словами, серед усіх воєн і конфліктів у світі російська агресія проти України "вирізняється жорстокістю та систематичним характером насильства, яке чиниться проти цивільного населення".

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, у період із січня по квітень 2026 року кількість жертв серед цивільних зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 93% - порівняно з 2024-м.

Як зазначив постпред, російські війська застосовують тактику "подвійних ударів", коли після першої атаки здійснюється друга – "лише для того, щоб убити медичний персонал і рятувальників".

"Російські оператори дронів навмисно полюють і вбивають цивільних на вулицях, атакуючи звичайних людей, машини швидкої допомоги, а також гуманітарний транспорт", – сказав Мельник і додав, що Комісія ООН з розслідування щодо України вже кваліфікувала цю практику РФ як злочини проти людяності.

Мельник закликав членів Ради Безпеки та всі держави-члени ООН знайти шлях до позбавлення Росії статусу постійного члена Радбезу.